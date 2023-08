NHL 24: En kjølig retur eller en verdig etterfølger?

NHL-serien har alltid vært det tredje hjulet i EAs serie av årlige sportslanseringer etter FIFA (nå EA Sports FC) og Madden NFL. I 2021 tok spillet endelig steget fra spillmotoren Ignite til Frostbite, og siden den gang har en rekke inkrementelle forbedringer hevet nivået for den tradisjonsrike hockeyserien etter en lang periode med nesten ingen utvikling.

HQ

NHL 24 ser ikke ut til å by på noen kvantesprang, men det virker som om det er nok oppgraderinger til at hockeyfans nok en gang bør vurdere å bruke penger på årets utgave.

Den kanadiske forsvarsspilleren Cale Makar er årets forsideutøver.

Årets forsideidrettsutøver er Cale Makar fra Colorado Avalanche, men selv om det er en forsvarsspiller som er spillets overskrift, kommer mange av forbedringene i den offensive sonen. Senior Creative Director Mike Inglehart lover "en helt ny spillopplevelse" takket være den nye Exhaust Engine. Det er selvsagt en åpenbar overdrivelse, men forsøket på å fange intensiteten og den fysiske slitasjen i sporten ser ut til å gjøre underverker for spillopplevelsen.

Endringene består av to elementer, et såkalt Substained Pressure System og Goalie Exhaustion. La oss begynne med målvaktene. Hvis du klarer å holde et kontinuerlig press, begynner de, akkurat som skøyteløperne, å bli slitne og miste energi (som kan ses på en synlig stolpe). Faktorer som sidepasninger, skuddforsøk og tid i sonen presser dem til det ytterste og kan til slutt være nøkkelen til å presse pucken forbi de mange lagene med beskyttelsesutstyr og skum. Men de kan likevel gjøre et mirakel eller to takket være noen nye desperate redninger, noe som demonstreres i et spillklipp som viser den danske keeperen Frederik Andersen i full vigør.

Dette er en annonse:

I de klassiske NHL-spillene var keeperne ofte monstre som spiste hver eneste puck du sendte mot dem; en konsekvens av den arkadestilen som førte til en overflod av sjanser. Målvaktene har virket mer realistiske i de siste spillene, men dessverre har dette også ført til for mange mål. Forhåpentligvis vil det nye systemet gi en mer balansert opplevelse.

Målvaktene vil nå bli slitne under vedvarende press, men kan fortsatt klare å gjøre mirakelredninger.

Substained Pressure System belønner lag som opprettholder presset med raskere pasninger og en evneforbedring. AR-grafikk vises på isen og teller ned fra 30 sekunder, noe du kan bruke til å øke presset. Til tider minner det nesten om en middelaldersk beleiring, når forsvarerne skyter pucker som katapulter og kantspillerne prøver å angripe fra flanken. Forhåpentligvis vil det nye systemet bidra til at spillets meta beveger seg bort fra den frem-og-tilbake-stilen som har preget de siste utgivelsene.

Utviklerne avslørte inspirasjonskilden til denne nye funksjonen med et klipp fra Dallas vs. Toronto fra fjorårets NHL-sesong, der kanadierne var under press, men klarte å holde unna. For å stoppe momentumet må du få pucken ut av sonen i mer enn fem sekunder (noe som ofte er nok tid til et linjeskift uansett) eller få en face-off. Personlig synes jeg det virker som et veldig lovende system, men det må definitivt prøves ut først.

Dette er en annonse:

Kontaktsystemet har også fått en interessant overhaling. Det er nå mulig å utføre lettere taklinger ved å gi en liten bevegelse med den høyre analoge spaken. Da kommer motstanderen ut av balanse, og du eller en lagkamerat kan ta tak i pucken med spaken. Dette reduserer sannsynligheten for en tur i utvisningsboksen, men det betyr ikke at de store slagene der du trekker den analoge køllen langt bakover for å få fart på pucken, ikke er nyttige. Et godt timet slag tapper mottakeren for utholdenhet, noe som bidrar til å avgjøre kampen til din fordel.

Et godt timet treff øker ikke bare mengden, men tapper også mottakeren for utholdenhet.

Det siste spilletilskuddet som er verdt å nevne, er Total Control Layout , som gjør det enklere å utføre Highlight Reel Moves og små frekke detaljer. Det finnes også et Vision Passing System, som ser ut til å fokusere på mer realistiske pasninger. Pasningsavstanden og spillerens evner spiller en større rolle for treffsikkerheten, samtidig som det er blitt litt mer intuitivt å utføre de førstegangspasningene som ofte gjør målvakter og forsvarere til forvirrede skøyteløpere. Endelig er det nå lettere å styre målvakten hvis du spiller som målvakt i for eksempel Be A Pro. Du kan nå skifte posisjon og deretter automatisk bevege deg tilbake på plass som om du ble holdt fast av en gummistrikk. Dette gir faktisk god mening, ettersom det er lett å komme helt ut av posisjon med de klassiske kontrollene.

Det er her vi forlater isen, og det blir straks mindre interessant, for under presentasjonen ble det slengt en hel haug med buzzwords om live-tjenester. Det er nå crossplay (men ikke på tvers av konsollgenerasjoner) i World of CHEL (WOC) og Hockey Ultimate Team (HUT), WOC får til og med et Battle Pass med sesonger og masse kosmetiske gjenstander - i det minste kan du overføre opptjente gjenstander til neste NHL 25 og tilsynelatende fremtidige utgaver også.

I HUT Moments kan du spille deg gjennom klassiske NHL-øyeblikk og tjene belønninger. I det utvalgte scenariet fra 15.04.19 spiller du gjennom Cale Makars NHL-debut. Det er tre mål:



Ta 8 øyeblikksbilder



Scorer et mål med C. Makar



Vinn spillet



Hvis dette høres spennende ut, er det jo flott! Men for meg høres det så kjedelig ut som det kan bli, og jeg kommer umiddelbart til å tenke på det minst like kjedelige FUT Moments som ble introdusert i FIFA-serien i fjor.

Publikum vil reagere mer dynamisk på det som skjer på isen.

Presentasjonen byr på 75 nye målfeiringer som lar deg oppføre deg på de mest latterlige måter etter at du har scoret, noe som sannsynligvis vil gi deg en kraftig smell fra en frustrert motstander. Flex Moments kaller EA dette Fortnite-inspirerte tillegget. Det er imidlertid ikke bare spillerne som går amok, for nå blir også tilskuerne mer livlige hvis motstanderen får en utvisning, eller roper på skudd hvis tiden er i ferd med å renne ut i et powerplay, for eksempel. Det mer engasjerte publikummet bygger videre på hele ideen om intensitet som kjennetegner spilltilleggene, og å høre hele publikummet brøle da hjemmelaget gjorde seg klare for et powerplay, ga meg en positiv følelse.

Selv om hockeyfans sannsynligvis ikke bryr seg så mye om Battle Passes og kosmetiske gjenstander, virker de nye spill- og atmosfære-tilleggene svært lovende, ettersom de tar sikte på å fange intensiteten og fysikken som på mange måter er essensen av hockey. Da er det nok verdt å glede seg til 6. oktober når NHL 24 lanseres til Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 og PlayStation 5.