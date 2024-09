NHL 25 presentert med et videodypdykk

HQ

For to uker siden fikk vi de første detaljene om NHL 25, som lanseres 4. oktober til PlayStation og Xbox. Nå mener EA at det er på tide at vi får vite mer om spillet og hva det faktisk har å by på, og har derfor levert et videodypdykk, fylt med gameplay.

Pressemeldingen er fylt med buzz-ord som Next-Gen Vision Control, ICE-Q, Reactive Actions og Skill Based One-Timers, og hva alt dette faktisk betyr for spillet, kan du finne ut av i traileren. Sjekk den ut og fortell oss hva du synes.