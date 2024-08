NHL 25 vist for første gang

Høsten er snart her og NHL-sesongen starter i oktober, med nok en spennende sesong i en av de fysisk tøffeste lagidrettene i verden, og EA er klare for det. De har nettopp sluppet den første traileren for NHL 25, som slippes 4. oktober til PlayStation og Xbox.

Denne gangen legger de til en funksjon kalt ICE-Q, som de hevder vil la "deg skape tid og rom til å kontrollere hver centimeter av isen", og sier at de har videreutviklet Next-Gen Vision Control. Sjekk ut traileren nedenfor.

Hvilket lag tror du vinner Stanley Cup til slutt denne sesongen (og hvorfor er det sannsynligvis Florida Panthers)?