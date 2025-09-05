HQ

Sveriges største vinterlagidrett har så smått kommet i gang med CHL, men vi venter fortsatt på starten av både NHL og SHL. Så hva er vel bedre enn å slukke tørsten med den digitale versjonen? Årets versjon er også den beste på mange år, men kommer med problemer som jeg synes er helt uforståelige at de kom seg forbi testfasen.

Klar for litt hockey.

Det virker som om EA Sports i år har prøvd å få spillere til å føle seg spesielle sammenlignet med andre. Jeg nevnte det allerede i min anmeldelse av Madden NFL 26 at quarterbacks som Patrick Mahomes og Lamar Jackson føles helt annerledes å spille som. I NHL 26 har utviklerne valgt å bygge videre på ICE-Q-systemet sitt, i noe som nå rett og slett kalles ICE-Q 2.0. Dette er et AI-system som henter data fra NHL Edge. Hvis du ikke vet hva dette er, kan det beskrives som et program som samler inn ulike data fra spillerne, for eksempel skøyteakselerasjon og toppfart, skuddplassering og -hastighet, reaksjonstid og så videre. Dataene er samlet inn ved hjelp av 14 infrarøde kameraer, pucksensorer og tagger i spillertrøyene. Tre eksempler som utviklerne gir, er hvordan Connor McDavids første skøytekutt er lynraske, at Cale Makar spiller kontrollert slik at han kan unngå forecheckere, og at Leon Draisaitl ofte skyter fra trange vinkler og tar de vanskelige skuddene i stedet for å lete etter pasninger eller drible rundt. Og så er det selvsagt forskjell på å kontrollere en rask senter som Sergei Fedorov og en tregere senter og playmaker som Joe Thornton.

Sannheten er at jeg ikke har hatt det så gøy på isen i en hockeykamp på lenge. Selvsagt er det ingenting som kan true følelsen av NHL-spillene fra midten av 90-tallet, men det er på en måte en helt annen type spill. Det føles raskt, det føles responsivt, og noen av målene og redningene har fått et rungende "ooh" fra meg. Men ganske snart begynner sprekkene i den pene fasaden å vise seg. Spillernes køller ser ut til å være laget av glass, for de brekker helt absurd. I én kamp knakk køllene fire skudd på rad. Apropos glass, det ser ut til at de har installert vanlig vindusglass bak målene også, for (det som burde være) pleksiglass går i stykker altfor ofte. Dette er selvfølgelig småting som kan fikses med en patch, men de er der akkurat nå og bør derfor snakkes om. Ting jeg har mindre aksept for er ting som dårlige animasjoner. Jeg taklet en motstander som klarte å komme seg opp på reservebenken min, men han gikk stort sett gjennom siden i stedet for å fly over, og spillere ser ut til å sette seg fast i hverandre her og der.

Forskjellige spillere har forskjellige spillestiler, som Draisaitl som liker å skyte fra trange vinkler.

Det som har irritert meg mest, er imidlertid at keeperne kan være så forferdelig dumme. EA har klappet seg selv på skulderen for å ha bygget om måten målvaktene jobber på, inkludert et system for flere redninger på rad der målvaktene kan bryte en animasjon for å reagere umiddelbart på noe nytt. Det bør være nye redninger mens målvaktene står oppreist, eller at de kan kaste seg over løse pucker umiddelbart etter et redningsforsøk. De bør også ha bedre kontroll på forsøk gjennom kjøkkendøren, altså bak mål, skudd fra trange vinkler og lignende. Fantastisk, hvis det hadde fungert så bra som de sier. Å gå rundt målet og så inn foran er fortsatt en av de enkleste måtene å score på. Jeg har også sett målvakter som bokstavelig talt kaster pucken i eget mål, en målvakt som slipper inn et utslagsskudd rett fra eget senter, og noen få andre som ser ut til å dagdrømme og ikke engang reagerer når en lobbpuck kommer inn. De nye animasjonene er merkbare, men de fungerer ikke på langt nær så bra som utviklerne kanskje hadde ønsket. Noen vil kanskje mene at dette er en god ting, at de ellers ville ha vært altfor overstyrte. Men NHL-serien har hatt et veldig bra system for dette i noen år nå. Det er en måler som går ned jo flere skudd de får mot seg i løpet av en kort periode. Hold trykket oppe, og en lettere puck har større sjanse for å gå inn. Hvis keeperen får lov til å hente seg inn igjen, begynner måleren sakte å stige igjen. Det vedvarende presset påvirker også det forsvarende laget, som blir fortere slitne og har vanskeligere for å komme seg ut av sonen. Disse to systemene er noen av de beste ligaen har, men ingen av dem er nye for i år.

Keeperne er blitt bedre, men også på en merkelig måte dårligere.

Hvis vi tar en titt på spillmodusene, har jeg både gode og dårlige nyheter. Den beste er kanskje at Be a Pro, spillets karrieremodus, endelig (ENDELIG!) har blitt oppdatert. Etter mange år med stort sett det samme oppsettet, får vi endelig noe nytt. Det er to alternativer for hvordan du vil starte eventyret ditt. Begge starter imidlertid med at du blir tatt ut i troppen til junior-VM, der vi blir sendt rett inn i semifinalen. Etter å ha banket det finske laget med badstubørsten, tapte vi dessverre mot et sterkt amerikansk lag i finalen. Etter det er det enten Champions Hockey League-sluttspillet eller den kanadiske CHL Memorial Cup. Hvis du vil hoppe over dette, kan du også hoppe rett inn i NHL. Etter de fire kampene du har spilt, får du en draftrangering avhengig av hvor godt du gjorde det. Men det kan endres i en av de nye funksjonene: Pressekonferanser. Disse har spørsmål med stemmeinnspilt dialog, og svarene dine kan gjøre deg mer eller mindre populær blant supportere, trenere og fans. Dessverre så jeg ingen logikk i å svare på spørsmålene før draften, og jeg mistet draftrangeringer i prosessen. 19 år gamle Macklin Celebrini har også spilt inn dialog til noen telefonmeldinger i det som kanskje er tidenes dårligste stemmeskuespillerinnsats. På nivå med innsatsen i NBA 2K15 (google det, så får du se og høre). En haug med mellomsekvenser bidrar også til denne følelsen, som første gang du går inn i garderoben eller kampinngangene gjennom spillertunnelen. I tillegg kan du for første gang på mange år bli sendt ned til farmerligaen AHL hvis du spiller for dårlig.

Cupjakten er en ny offline-sesong i Ultimate Team.

Hvis vi tar en titt på Ultimate Team, som jeg lenge har ansett som den dårligste versjonen av dette i de store sportsspillene, har vi også fått oss noen nyheter. HUT-sesonger har blitt introdusert og har brakt noe som har vært veldig etterspurt. Dette er en offline sesong kalt Cup Hunt. Ta med deg laget du har tjent eller kjøpt, og konkurrer i en sesong med 18 kamper mot fiktive datastyrte lag for å komme deg til sluttspillet. Rangert tilbyr en divisjonsrangering, slik at du alltid blir matchet mot spillere på ditt eget nivå. Det jeg liker med NHL's Ultimate Team, er bredden av tilgjengelige spillere. Det finnes selvfølgelig store stjerner som Teemu Selläne og Mats Sundin, men også andre gamle favoritter som Uffe Samuelsson, Tony Granato og Olaf Kolzig. I det store og hele er HUT det du kjenner igjen, pluss litt nytt.

World of CHEL, spillets meget gode online-hub, er tilbake med stort sett samme oppsett som i fjor. I nesten hele anmeldelsesperioden var arkademodusen, med vanvittige powerups og mer, som ble introdusert i fjor, tilgjengelig for spilling. Men i skrivende stund har den blitt fjernet, så jeg kan ikke si om den vil være der ved utgivelsen eller ikke. Dessverre har jeg ikke kunnet teste noe i CHEL, siden det ikke har vært nok spillere på nett, men det er det samme oppsettet som i fjor. Spill drop-in eller med venner i 3-mot-3 eller 6-mot-6. Det er også mulig å spille 1-mot-1.

Hvis du i stedet er en Franchise-spiller, har jeg dårlige nyheter. Ingenting har forandret seg. Da jeg spilte, merket jeg ingen forskjeller fra i fjor, og jeg kan heller ikke finne noe informasjon fra EA om at det skulle være noen nyheter. Hvis du bare ønsker å spille denne spillmodusen der du er GM for et lag, kan du like godt fortsette å spille NHL 25. Trist når det ser ut til å ha blitt brukt tid på å polere andre spillmoduser.

Underholdende for det meste.

NHL 26 er et skritt i riktig retning, absolutt, men jeg kommer ikke over alle de små problemene som dukker opp i løpet av spillene. Det er også trist å se at Franchise-modusen har nøyaktig null utvikling. At karrieremodus har endret seg, må imidlertid sees på som en gave fra himmelen.