NHL 27 har den yngste forsidestjernen noensinne

Den store avsløringen av « NHL 27 nærmer seg med stormskritt, og den første traileren skal slippes i morgen. I mellomtiden er årets forsidestjerne blitt kunngjort – og det er på sin plass å si at det er en stor overraskelse.

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Valget falt på San Jose Sharks-senter Macklin Celebrini, som, bare 20 år gammel, blir den yngste forsidestjernen noensinne. Han er den andre Sharks-spilleren som får denne æren, etter Owen Nolan fra NHL 2001. På NHL.com kan vi lese at han «representerte Team Canada under vinter-OL i 2026 og nylig ble kåret til Årets mannlige spiller av Det internasjonale ishockeyforbundet for sesongen 2025–26», og vi kan også se på omslagene til både standard- og deluxe-utgavene.

Vi vil gjerne gratulere ham hjertelig, og vi kommer selvfølgelig tilbake i morgen med den første traileren for « NHL 27 og, forhåpentligvis, litt konkret informasjon om hva spillet har å by på – og når.