NHL så noe uventet: et målvaktsslagsmål

National Hockey League, eller NHL, har lagt ut et uvanlig videoklipp på X, som rapportert av finske YLE: en brutal knyttnevekamp mellom to keepere.

Florida Panthers var på hjemmebane mot San Jose Sharks. Panthers' Matthew Tkachuk ble taklet av San Joses Vincent Desharnais. Senere i første periode gikk Matthew Tkachuk til angrep på Vincent Desharnais... og et større slagsmål eskalerte snart.

Men noe uventet skjedde i tredje periode. Panthers' keeper Sergei Bobrovski og San Joses keeper Alex Nedeljkovic bestemte seg for at det var et perfekt tidspunkt å slåss på. De tok til og med av seg hjelmene før de utdelte noen gode slag.

Til slutt vant San Jose 1-4. Panthers eneste mål ble gjort av Eetu Luostarinen.