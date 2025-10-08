NHL-sesongen begynner med Panthers, Penguins og Avalanche som tar de første seirene

HQ

National Hockey League har sparket i gang sesongen 2025/26, med et trippeloppgjør tirsdag kveld der Florida Panthers, som har vunnet de to siste sesongene, holdt unna et forsøk på comeback fra Chicago Blackhawks, som endte 3-2. Deres keeper Sergei Bobrovsky gjorde 17 redninger da Jesper Boqvist, AJ Greer og Carter Verhaeghes mål ga seieren til Panthers, som tvang Spencer Knight, Chicago-keeperen, til å gjøre 34 redninger.

Samtidig slo Colorado Avalanche Los Angeles Kings med 4-1, og Nathan MacKinnon ble tidenes beste poengleder for Colorado. Kveldens tredje kamp ble nok en gjesteseier for Pittsburgh Penguins mot New York Rangers, 3-0, der Justin Brazeau scoret to ganger.

Den første kampdagen fortsetter i morgen, når NHL-sesongen sparkes i gang: 82 kamper frem til sluttspillet i april, med en vinterpause i februar på grunn av vinter-OL i Italia i 2026.