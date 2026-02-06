NHL-stjernene som deltar i ishockey for menn under vinter-OL i Milano

HQ

Ishockey blir en av de mest fulgte idrettene under vinter-OL i Milano Cortina 2026, som offisielt starter i kveld med åpningsseremonien, selv om ishockeykonkurransen for menn starter 11. februar, og varer til siste dag 22. februar. Og årets arrangement blir spesielt fordi NHL for første gang siden Sotsji 2014 har satt sin ordinære sesong på pause for å la sine internasjonale stjerner delta i OL.

Canada vant gull i ishockey for menn i 2010 og 2014, mens Russland og Finland vant utgavene i Pyeongchang og Beijing i 2018 og 2022. Nå er Canada igjen favoritt med NHL-stjerner som har vunnet flere Stanley Cups og NHL MVP-er, som Sidney Crosby (38) fra Pittsburgh Penguins og Drew Doughty (37) fra Los Angeles Kings, som kan legge til en tredje gullmedalje etter å ha vært med på lagene i 2010 og 2014.

Yngre stjerner som Connor McDavid (29) fra Edmonton Oilers, som skal gjøre sin OL-debut, og Nathan Mackinnon (30) og Cale Makar (27), begge fra Colorado Avalanche.

Canada er helt klart det landet som drar størst nytte av NHL-stjernenes tilstedeværelse, men nesten alle nasjoner vil bli forsterket med spillere fra verdens beste ishockeyliga. USA vil også dra nytte av NHLs beste målvakt Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) og brødrene Matthew Tkachuk fra Florida Panthers og Brady Tkachuk fra Ottawa Senators.

Av de 12 lagene som deltar i ishockey for menn, er det bare vertslandet Italia som ikke har noen NHL-spillere med i lekene. Noen av dem er Erik Karlsson fra Pittsburgh Penguins for Sverige, Miro Heiskanen fra Dallas Stars for Finland eller Juraj Slafkovský fra Montreal Canadians for Slovenia.

Ishockey for menn, som spilles på Milano Santagiulia Ice Hockey Arena og Milano Rho Ice Hockey Arena, begynner 11. februar, med Slovakia mot Finland og Sverige mot Italia. Canada debuterer mot Tsjekkia.

