NHL Winter Classic i Miami blir utsolgt til tross for økologiske bekymringer

HQ

NHL er i ferd med å feire Winter Classic, en tradisjon siden 2008 der en ishockeykamp spilles på forskjellige arenaer på nyttårsaften, utendørsstadioner som brukes til andre idretter som blir forvandlet til midlertidige ishockeybaner. I 2026 blir det imidlertid annerledes, for kampen skal spilles i Miami, der temperaturen varierer mellom 12 grader om natten og temperaturer på opptil 25 grader eller mer i januar.

Kampen, mellom de regjerende Stanley Cup-mesterne Florida Panthers og New York Rangers, har skapt begeistring blant fansen i Miami, og ifølge Sports Business Journals reporter Alex M. Silverman er billettene utsolgt 48 timer før kampen, og videresalgsprisene har steget til 416 dollar for kampen som spilles fredag 2. januar kl. 20.00 lokal tid (kl. 02.00 lørdag 3. januar norsk tid).

Til tross for den tydelige begeistringen for kampen, som vil finne sted på Loan Depot Park, en baseballstadion, har mange mennesker uttrykt bekymring for det unødvendige energisløseriet ved å ha en ishockeybane utendørs i så varmt vær.

For å gjøre det mulig har taket på stadion vært stengt i tre uker mens isbanen ble bygget, og vil først åpnes før kampstart i kveld. En ekspert på økologisk omstilling i idretten, Maël Besson, sier til L'Equipe at det kan sammenlignes med "klimaanlegg på stadioner i Qatar, skisport i Saudi-Arabia eller golf i ørkenen" (via Marca).

Etter kampen 2. januar spilles det en ny NHL-kamp utendørs i Tampa 1. februar, mellom Tampa Bay Lightning og Boston Bruins, på Raymond James Stadium, som vanligvis er hjemmebane for Tampa Bay Buccaneers i NFL.

Synes du det er verdt utgiftene til klimaanlegg for å bygge og vedlikeholde en ishockeybane i slike temperaturer?