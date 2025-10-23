Ni debutanter gjør sin debut i FP1 under Mexicos Grand Prix

HQ

Mexicos Grand Prix finner sted denne helgen i en uventet spennende avslutning på sesongen, men utover Verstappen-McLaren-kampen (som ble litt skitten i Austin), vil det være sjansen for ni rookies å ta rattet i Formel 1 i fri trening 1. Ni rookies vil delta i treningsøkten på fredag.

Det kommer av FIAs obligatoriske regel om at hvert team må bytte ut en av sine førere med en rookie to ganger per sesong i løpet av treningsøktene, slik at de unge førerne kan få litt reell erfaring på Formel 1-banene. Ifølge den offisielle definisjonen er en rookie en fører som har mindre enn to Grand Prix-starter bak seg.

Mange team har valgt Mexico for å gi sine rookies sjansen. Årsaken er at de kommende Grand Prix-løpene i Brasil og Qatar er sprintløp, noe som betyr at teamene ønsker at deres viktigste førere skal få mest mulig erfaring. Som et resultat av dette vil det være ni rookies denne fredagen: én fra hvert lag, bortsett fra Sauber.



McLaren: Pato O'Ward erstatter Lando Norris eller Oscar Piastri



Mercedes: Fred Vesti erstatter George Russell



Ferrari: Antonio Fuoco erstatter Lewis Hamilton



Red Bull: Arvid Lindblad erstatter Yuki Tsunoda



Williams: Luke Browning erstatter Carlos Sainz



Aston Martin: Jak Crawford erstatter Lance Stroll



Haas: Ryo Hirakawa erstatter Ollie Bearman



Racing Bulls: Ayumu Iwasa erstatter Liam Lawson



Alpine: Paul Aron erstatter Pierre Gasly

