Ni arrestert på grunn av mistanke om billettsvindel for 10 millioner euro ved Louvre

HQ

Fransk politi har arrestert ni personer på grunn av mistanke om billettsvindel til en verdi av 10 millioner euro ved Louvre-museet, inkludert to ansatte og flere omvisere. Ifølge påtalemyndigheten i Paris antas en av de arresterte å være hjernen bak det etterforskerne beskriver som et storstilt nettverk som opererer på verdens mest besøkte museum. Louvre rapporterte den mistenkte svindelen til myndighetene, noe som utløste etterforskningen.

Ifølge myndighetene involverte den påståtte svindelen gjentatt gjenbruk av billetter, der omvisere skal ha tatt med seg flere grupper (inkludert kinesiske besøkende) ved hjelp av samme adgangskort. Overvåkning og telefonavlytting skal ha bekreftet et mønster med resirkulering av billetter og forsøk på å unngå å betale obligatorisk guideavgift. Påtalemyndigheten undersøker også påstander om at det ble foretatt kontantbetalinger til medskyldige inne på museet for å omgå billettkontrollene. En formell rettslig etterforskning som ble innledet i juni i fjor, omfatter påstander om organisert svindel, hvitvasking av penger og korrupsjon.

Myndighetene har beslaglagt mer enn 957 000 euro i kontanter og hundretusener av euro fra bankkonti, og noe av utbyttet skal ha blitt investert i eiendom i Frankrike og Dubai. Saken føyer seg inn i en turbulent periode for Louvre etter smykketyveriet i oktober i fjor og en rekke streiker fra fagforeninger som krever oppussing og økt bemanning, og som motsetter seg den nylige økningen av billettprisene for besøkende fra land utenfor EU...