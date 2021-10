Niantic håper at Pokémon Go fortsatt eksisterer om 10-15 år

HQ

Pokémon Go har vært en enorm suksess helt fra starten av, men det er fortsatt vanskelig å forutse hvor mye spillet vil vokse, og hvor lenge det vil fortsette å bli større og større.

Utvikleren bak, Niantic, mener at de er gribunn for et spill som kan vokse og eksisterer i aktivt format i mange, mange år fremover. I et intervju med Eurogamer forteller Niantics markedssjef Philip Marz at de regner med at spillet er i live også om 10 år, kanskje til og med 15.

"From a content standpoint, even if there's a limitation in terms of the Pokémon that are still available, there's a couple of different other initiatives we are thinking about to keep the momentum going, actually, and really pay into that mission and ambition to make Pokémon Go a forever game not only for the next five years, but maybe 10-15. Who knows, actually, but I think the record of the past five years has put us in a great position to continue that momentum."

I intervjuet snakker de om begrensningen det kan være at de går tom for Pokémon å tilføye, men de kan selvfølgelig innovere kontinuerlig med nye funksjoner.