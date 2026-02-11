Niantic måtte fjerne Epstein Island Pokémon Go Pokéstop på grunn av økende besøkstall

HQ

Da det nylig ble oppdaget at Jeffrey Epstein var en gamer som likte å rakke ned på folk på Xbox Live av alle steder, begynte fansen å stille spørsmål ved hvor langt den beryktede personens spillinteresse strakk seg. Det tok ikke lang tid før Pokémon Go -fansen lurte på om han deltok i augmented reality-tittelen, og fansen lurte på om det fantes noe på den beryktede Little Saint James-øya, også kjent som Epstein Island.

Det viste seg snart at det faktisk fantes et Pokéstop for spillet på øya, og i løpet av helgen strømmet utallige spillere til stedet ved å endre GPS-dataene sine slik at de angivelig kunne befinne seg på øya.

Dette har fått utvikleren Niantic til å gripe inn og deaktivere Pokéstop fra øya for å redusere grunnen til at spillere "reiser" til det tropiske reisemålet. Niantic har ikke direkte kommentert denne situasjonen, men de bekreftet til Gaming Bible at stoppet ble fjernet fra spillet.

Men dette reiser naturlig nok spørsmålet om hvorfor stoppet ble innvilget i utgangspunktet? Med så mange flere landlige steder som er uten Pokéstops og andre viktige Pokémon Go steder, hva gjorde Epstein Island så spesiell?