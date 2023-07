Niantic om fremtiden til Pokémon Go: "Sju år til? Vi har bare skrapt i overflaten."

HQ

Hvis du spør noen i verden om mobilspill, er jeg sikker på at mange av svarene vil være å nevne Pokémon Go. Niantics sosiale fenomen har fortsatt å vokse og ekspandere år for år siden 2016, og til tross for alle endringene som har skjedd, ser det ut til at utviklerne mener at de bare står ved begynnelsen av en lang vei i Pokémon-eventyret.

Vi fikk nylig sjansen til å snakke med regissør Alex Moffit og produsent Chad Jones om spillets utvikling i løpet av de sju årene som har gått siden lanseringen, og også om noen av de nye funksjonene som snart kommer for å holde formelen frisk, for eksempel Routes.

"Funksjonen jeg har jobbet med det siste året, heter Routes, som er en ny funksjon for brukergenerert innhold som kommer til Pokémon Go. Trenerne vil kunne registrere favorittturene sine som baner i spillet, som så kan oppdages av trenere over hele verden, Når de går disse banene, får de ikke bare spillmekanismer som buffs og boosts, og de kan finne Pokémon XP og så videre, men de kan også følge i fotsporene til andre trenere og se ting om verden som de kanskje ikke visste at fantes."

Denne funksjonen ser ut til å være godt egnet til å bringe Pokémon Go til de mindre befolkede områdene der det er vanskeligere å komme i kontakt med andre typer Pokémon eller trenere.

"Det er som å ha en lokal guide som viser dem magien i skjulte trapper, hemmelige hager eller stier gjennom skogen som de ikke kjente til.

Det er en funksjon som vi forventer at vil være en styrke for bygdesamfunnene ved å gjøre ting som fine stier, jernbanespor, elvevandringer eller fotturer tilgjengelige i spillet, og som spillerne kan bruke for å nå sine mål og fange Pokémon."

Det er lett å gå i fellen og tenke at spillet med årene og endringene kanskje ikke lenger byr på like mye utfordring eller moro for eldre spillere, men både Moffit og Jones smiler selvsikkert når de blir spurt om hvor de ser Pokémon Go om sju år.

"Jeg mener, jeg tror vi bare så vidt har skrapt i overflaten. Jeg tror dette spillet har mange ben å stå på.

Ærlig talt tror jeg at vi ennå ikke har realisert alt som er mulig å gjøre med et spill i den virkelige verden, og vi har mye spennende på gang."