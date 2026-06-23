Nic Cage kommer til Call of Duty: Black Ops 7 som en Operator og med et tema-basert Event Pass

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Nylig bekreftet Activision at Call of Duty: Modern Warfare 4 vil kutte ut mange av de sprø samarbeidene og krysskoblingene som har oversvømmet og tappet militærsimulator-stemningen ut av den store skytespillserien de siste årene. Selv om dette fanget oppmerksomheten til mange fans, fortsetter den nåværende Call of Duty: Black Ops 7 å være en blanding av krysskoblinger og samarbeid.

Når Season 04 Reloaded lanseres senere denne uken, den 25. juni, vil Nicolas Cage derfor gjøre sin entré som en spillbar operatør. Den berømte skuespilleren vil debutere i spillet som et kosmetisk element med noen tilpasningsmuligheter, som alle er knyttet til et Nic Cage Event Pass med både et gratis- og et betalt spor, og som byr på en rekke andre godbiter, blant annet nye våpen, tokens, visittkort, emblemer, våpenpynt og mer.

Du kan se hele passet nedenfor, og for å se mer av Nic Cage i aksjon som Call of Duty-operatør, kan du også sjekke ut traileren for Season 04 Reloaded nedenfor. Denne sesongen byr på en rekke andre tillegg til Black Ops 7 og Warzone i segmentene Multiplayer, Battle Royale og Zombies.