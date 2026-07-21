Nicaraguas president Ortega uttaler at «det ikke vil bli avholdt flere valg i landet

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Daniel Ortega har vært president i Nicaragua i mer enn 20 år, i tillegg til en tidligere presidentperiode på 1980-tallet, etter at han kom til makten i kjølvannet av den sandinistiske revolusjonen mot Somoza. Under det siste valget i 2021 var imidlertid det internasjonale samfunnet allerede på vakt etter at det ble gitt ordre om å arrestere regjeringsmotstandere og rivaler, med beskyldninger om at de skulle ha oppfordret til sosial uro.

I 2025 gjennomførte Ortega en rekke grunnlovsreformer for å få sin kone, Rosario Murillo, utnevnt til «medpresident» og for å forlenge presidentperioden til seks år. Han og hans kone kontrollerer praktisk talt alle sider av regjeringen, inkludert de væpnede styrkene og rettsvesenet. Og nå har han gitt det endelige dødsstøtet til Nicaraguas hardt rammede demokrati.

Ortega, som er 80 år gammel, erklærte i går at «det ikke vil bli flere valg» i landet. «Tiden da partier støttet av yankeene (USA) og somocistene kom tilbake til makten, er forbi; aldri mer», uttalte han i en tv-sendt tale, ifølge Reuters.

Trump-administrasjonen har stemplet Ortega-regjeringen som et diktatur og har innført sanksjoner mot mer enn 2 350 nicaraguanske embetsmenn og deres familier. Med opposisjonsledere også i eksil i USA ser det ut til at dette tohodede militærdiktaturet vil fortsette å styre Nicaragua inntil USA inntar en fast holdning mot Ortegas og Murillos styre.