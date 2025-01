Nicepool får actionfigur-behandling fra Hot Toys

HQ

Sommeren Deadpool & Wolverine er vel og merke over, for nå som vi er inne i 2025, retter alle blikket mot den neste store Marvel Cinematic Universe -filmen, Captain America: Brave New World, som har premiere i februar. Men hvis du fortsatt nyter 2024s eneste MCU-film, har vi noen gode nyheter for deg, Hot Toys har gjort en av filmens mest ikoniske karakterer til en samleobjektfigur i 1/6 skala.

Denne gangen er det den herlige Nicepool som har fått behandlingen, med denne figuren som tar Ryan Reynolds-karakteren og presenterer den i all sin kjekke herlighet. Hot Toys snakker om modellen på Instagram, hvor den legger til:

"Omhyggelig laget basert på utseendet til Ryan Reynolds som Nicepool i filmen, har figuren en nyutviklet hodeskulptur med imponerende likhet og separate rullende øyeepler, detaljert hårskulptur og en vakkert skreddersydd blank Nicepool-drakt i det røde og svarte fargeskjemaet. Våpen og tilbehør inkluderer hans spesielle metalliske gullfargede pistoler som matcher øreklumpen hans, en dolk, et par katanaer med magnetisk slire som kan festes på ryggen, og Dogpool-brillene hans. Den leveres også med en spesialdesignet LED-opplyst figurbase for å gi Nicepools vakre utseende det rampelyset det fortjener."

Nicepool-figuren kommer i salg for £ 264.37, og for øyeblikket er den nøyaktige utgivelsesdatoen uklar, da den bare er tilgjengelig for forhåndsbestilling.