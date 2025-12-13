Nicholas Hoult er glad for at han blir tilbudt mørkere roller

HQ

Selv om han også spiller den skallede superskurken Lex Luthor i James Gunns DCU, har Nicholas Hoult også dukket opp i en rekke mørkere, mer seriøse filmer i det siste. Nosferatu kommer til å tenke på, i likhet med Juror #2 og The Order.

I en samtale med Variety snakket Hoult om å ta mer interessante karakterer i en eldre alder. "Jeg tror det delvis har med alder å gjøre, og når vi snakket om Daniel Kaluuya tidligere, sa vi alltid at 20-årene våre var som å finne ut av ting og prøve ting, og så når du kommer i 30-årene som skuespiller, er det da ting blir virkelig interessante, karaktermessig", sa han.

"Jeg hadde en flott liten periode. Jeg tror at på slutten av året da vi spilte inn The Order, Nosferatu og Juror #2, tenkte jeg at hvis jeg kunne si til meg selv for 10-15 år siden at jeg ville få sjansen til å jobbe med Robert Eggers, Clint Eastwood og Justin Kurzel i løpet av ett år, og spille de karakterene og i de filmene, ville jeg vært veldig, veldig fornøyd og tilfreds."

Hoult har fortsatt en lang karriere foran seg, og selv om han har spilt i filmer siden han var barn, virker han fortsatt like lidenskapelig opptatt av å ta på seg nye og interessante roller. Lønnssjekken fra Man of Tomorrow skader heller ikke.