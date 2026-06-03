Nicholas Hoult har hovedrollen i David Leitchs neste stilige actionfilm, How to Rob a Bank

Man kan si hva man vil om David Leitch, men regissøren vet hvordan man lager en underholdende actionfilm. Filmografien hans har opp gjennom årene inkludert Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Bullet Train og nå sist The Fall Guy, og i september er han klar med noe nytt.

Denne actionfilmen, kjent som How to Rob a Bank, følger en gruppe kriminelle som har blitt berømte for sine hjelpsomme videoer som deles på sosiale medier, og som lærer folk hvordan de skal gjennomføre et vellykket bankran. Det hele blir naturligvis snart for mye, og skurkene blir store mål, noe som fører til at en føderal agent forsøker å jakte på dem sammen med en talentfull hacker som kanskje har ferdighetene som trengs for å finne den unnvikende gjengen.

How to Rob a Bank har Nicholas Hoult i hovedrollen, og inneholder også en rekke andre store navn og ansikter, inkludert Zoe Kravitz, Anna Sawai, Rheny Feliz, Christian Slater, Pete Davidson og John C. Reilly.

Filmen har planlagt premiere 4. september, og du kan se det offisielle sammendraget og en trailer for filmen nedenfor.

"En gjeng med bankranere som er flinke til å bruke sosiale medier, kringkaster sine dristige ran, uvitende om at deres voksende virale berømmelse har satt dem i siktet til en veteran FBI-agent og en briljant programvareingeniør. Til tross for at den usannsynlige duoen nærmer seg, overskrider forbryterringen sine egne grenser og setter alt på spill for troen sin - og for sitt mest ambisiøse kupp noensinne."