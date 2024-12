Nicholas Hoult hinter til en hensynsløs Lex Luthor i James Gunns Superman-film

HQ

I et nylig intervju diskuterte Nicholas Hoult sin rolle som Lex Luthor i James Gunns kommende Superman film. Hoult understreket at hans versjon av Luthor er både intelligent og hensynsløs, og at han forsøker å utmanøvrere Superman på områder der han ikke kan matche ham direkte. Han bemerket at selv om publikum kanskje ikke er enige i Luthors metoder, kan de forstå hans perspektiv og tro på at hans ideologi kan være mer fordelaktig for menneskeheten.¨

I et intervju med ComicBook sa skuespilleren :

"Det som var mest spennende med denne Lex, tror jeg, var å være i et James Gunn-univers. Som du sa, så følelsesmessig rått og kraftfullt, men enormt i omfanget av verdenen og det han skaper."

Han fortsatte med å beskrive hvordan denne versjonen av Luthor vil være mer hensynsløs og utspekulert enn noen gang før.

"Og jeg tror at med denne Lex er han åpenbart smart og hensynsløs, og han må utmanøvrere Superman på visse nivåer fordi han ikke kan matche ham på andre. Men det er også noe ved denne karakteren, forhåpentligvis fra mitt ståsted, som gjør at selv om du kanskje ikke er enig i prosessen hans, er det et element der du på noen nivåer kan forstå hvor han kommer fra, og hvorfor det han fremmer som ideologi kanskje er bedre for menneskeheten."

I hovedrollene ser vi David Corenswet som Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan som Lois Lane og Nicholas Hoult som Lex Luthor. Den er planlagt for kinopremiere 11. juli 2025.

Hva er dine tanker om dette, høres det ut som en god versjon av skurken?