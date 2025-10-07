Gamereactor

Nick Cave & The Bad Seeds vender tilbake til Europa for en massiv turné sommeren 2026

Turnéen starter i Irland og avsluttes i Frankrike.

HQ

Nick Cave & The Bad Seeds Nick Cave & The Bad Seeds har annonsert at de kommer tilbake til Europa i 2026 for en massiv headline-turné. Arrangementet starter i Irland i juni og tar bandet med seg over hele kontinentet, før det til slutt avsluttes i Frankrike i forbindelse med en opptreden på Rock En Seine i slutten av august.

Turneen ble annonsert på bandets Instagram-side, hvor listen over datoer og spillesteder ble bekreftet. For de som er interessert, kan du se listen nedenfor:


  • 10. juni - Malahide Castle - Irland

  • 16. juni - Open Air an der Emslandarena - Tyskland

  • 18. juni - Heartland Festival - Danmark

  • 20. juni - Metronome - Tsjekkia

  • 21. juni - Castle Clam - Østerrike

  • 24. juni - Release Athens Festival - Hellas

  • 26. juni - La Prima Estate - Italia

  • 28. juni - Live is Live - Belgia

  • 30. juni - Waldbuhne - Tyskland

  • 6. juli - Jazz Open - Tyskland

  • 9. juli - NOS Alive Festival - Portugal

  • 14. juli - Festival de Nimes - Frankrike

  • 15. juli - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Frankrike

  • 17. juli - Les Vieilles Charrues - Frankrike

  • 31. juli - Preston Park - Storbritannia

  • 2. august - Filmnachte am Elbufer - Tyskland

  • 5. august - Arena Pula - Kroatia

  • 7. august - Donji grad Kalemegadan festning - Serbia

  • 9. august - Summer Well Festival - Romania

  • 13. august - Oya Festival - Norge

  • 18. august - Kalnai Park - Litauen

  • 21. august - Cabaret Vert - Frankrike

  • 23. august - Königsplatz - Tyskland

  • 25. august - Kunst! Rasen - Tyskland

  • 28. august - Rock En Seine - Frankrike

Har du tenkt å se Nick Cave & The Bad Seeds live i sommer?

Nick Cave & The Bad Seeds vender tilbake til Europa for en massiv turné sommeren 2026
Jack Flynn / Shutterstock.com


