Nick Cave & The Bad Seeds vender tilbake til Europa for en massiv turné sommeren 2026
Turnéen starter i Irland og avsluttes i Frankrike.
Nick Cave & The Bad Seeds Nick Cave & The Bad Seeds har annonsert at de kommer tilbake til Europa i 2026 for en massiv headline-turné. Arrangementet starter i Irland i juni og tar bandet med seg over hele kontinentet, før det til slutt avsluttes i Frankrike i forbindelse med en opptreden på Rock En Seine i slutten av august.
Turneen ble annonsert på bandets Instagram-side, hvor listen over datoer og spillesteder ble bekreftet. For de som er interessert, kan du se listen nedenfor:
- 10. juni - Malahide Castle - Irland
- 16. juni - Open Air an der Emslandarena - Tyskland
- 18. juni - Heartland Festival - Danmark
- 20. juni - Metronome - Tsjekkia
- 21. juni - Castle Clam - Østerrike
- 24. juni - Release Athens Festival - Hellas
- 26. juni - La Prima Estate - Italia
- 28. juni - Live is Live - Belgia
- 30. juni - Waldbuhne - Tyskland
- 6. juli - Jazz Open - Tyskland
- 9. juli - NOS Alive Festival - Portugal
- 14. juli - Festival de Nimes - Frankrike
- 15. juli - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Frankrike
- 17. juli - Les Vieilles Charrues - Frankrike
- 31. juli - Preston Park - Storbritannia
- 2. august - Filmnachte am Elbufer - Tyskland
- 5. august - Arena Pula - Kroatia
- 7. august - Donji grad Kalemegadan festning - Serbia
- 9. august - Summer Well Festival - Romania
- 13. august - Oya Festival - Norge
- 18. august - Kalnai Park - Litauen
- 21. august - Cabaret Vert - Frankrike
- 23. august - Königsplatz - Tyskland
- 25. august - Kunst! Rasen - Tyskland
- 28. august - Rock En Seine - Frankrike
