Nick Cave & The Bad Seeds vender tilbake til Europa for en massiv turné sommeren 2026

Nick Cave & The Bad Seeds Nick Cave & The Bad Seeds har annonsert at de kommer tilbake til Europa i 2026 for en massiv headline-turné. Arrangementet starter i Irland i juni og tar bandet med seg over hele kontinentet, før det til slutt avsluttes i Frankrike i forbindelse med en opptreden på Rock En Seine i slutten av august.

Turneen ble annonsert på bandets Instagram-side, hvor listen over datoer og spillesteder ble bekreftet. For de som er interessert, kan du se listen nedenfor:



10. juni - Malahide Castle - Irland



16. juni - Open Air an der Emslandarena - Tyskland



18. juni - Heartland Festival - Danmark



20. juni - Metronome - Tsjekkia



21. juni - Castle Clam - Østerrike



24. juni - Release Athens Festival - Hellas



26. juni - La Prima Estate - Italia



28. juni - Live is Live - Belgia



30. juni - Waldbuhne - Tyskland



6. juli - Jazz Open - Tyskland



9. juli - NOS Alive Festival - Portugal



14. juli - Festival de Nimes - Frankrike



15. juli - Les Belles Soirées - Théâtre Antique de Vienne - Frankrike



17. juli - Les Vieilles Charrues - Frankrike



31. juli - Preston Park - Storbritannia



2. august - Filmnachte am Elbufer - Tyskland



5. august - Arena Pula - Kroatia



7. august - Donji grad Kalemegadan festning - Serbia



9. august - Summer Well Festival - Romania



13. august - Oya Festival - Norge



18. august - Kalnai Park - Litauen



21. august - Cabaret Vert - Frankrike



23. august - Königsplatz - Tyskland



25. august - Kunst! Rasen - Tyskland



28. august - Rock En Seine - Frankrike



