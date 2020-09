Nick Fury skal visst få egen serie på Disney+

Du ser på Annonser

Både Loke, Thor, Winter Soldier, Falcon, Vision og Scarlet Witch blir å finne i serier på Disney+ når fjerde fase av MCU-starter, og det stopper tydeligvis ikke der.

Variety kan avsløre at Samuel L. Jackson også skal ha hovedrollen som Nick Fury i en annen kommende serie på Disney+. Dessverre vet ikke kildene deres stort mer enn at Kyle Bradstreet (som uten tvil er mest kjent for Mr. Robot) skal skrive og produsere serien, så vi får se hvordan ting utvikler seg fremover.

Er det noen andre som gjerne skulle fått en egen serie?