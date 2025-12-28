Nick Kyrgios dominerer Battle of the Sexes og slår Aryna Sabalenka i strake sett

HQ

Nick Kyrgios har slått Aryna Sabalenka i den tredje utgaven av Battle of the Sexes med 6-3, 6-3. Den mye omtalte kampen, som ble arrangert av sportsbyrået Evolve, som representerer begge spillerne, og som ble avholdt i Dubai, endte med at Kyrgios, som for øyeblikket er rangert som nummer 672 i verden på ATP-rankingen, beseiret Aryna Sabalenka, som er nummer 1 i WTA.

Kampen hadde spesielle regler, der Sabalenkas side var 9 % mindre enn Kyrgios' side, for å ta hensyn til fysiske forskjeller mellom menn og kvinner (Evolve sa at kvinnelige spillere i gjennomsnitt beveger seg 9 % saktere).

Hver spiller hadde bare én serve i stedet for to, noe som kunne ha vært en fordel for Sabalenka, med tanke på baneforskjellen, men Kyrgios, som har vært fraværende det meste av 2025-sesongen på grunn av skader (hans siste singlekamp var i Miami Open i mars, og hans siste doublekamp med Monfils var i Washington Open i juli), dominerte likevel over Sabalenka, som har vunnet fire titler, inkludert US Open i år.

Hva var resultatet av den forrige Battle of the Sexes?

Denne kampen ble betegnet som den fjerde i en serie oppvisningskamper mellom en mann og en kvinne. De første fant sted i 1973. Først tapte Margaret Court, 30 år gammel, 6-2, 6-1 for den pensjonerte 55-åringen Bobby Riggs. Fire måneder senere slo 29 år gamle Billie Jean King Riggs i tre strake sett med 6-4, 6-3, 6-3.

Kampen mellom King og Riggs fikk et enormt publikum (anslagsvis 90 millioner mennesker over hele verden) og fikk stor betydning for kvinnetennis og kvinnesaksbevegelsen. King, som grunnla Women's Tennis Association (WTA) samme år, sa at kampen handlet om "sosial endring", og kritiserte Sabalenkas kamp. I 1992 ble det arrangert en tredje Battle of the Sexes, der Jimmy Connors slo Martina Navratilova 7-5, 6-2.