Nick Kyrgios er utestengt i én måned etter å ha testet positivt for kokain

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Nick Kyrgios kan spille tennis igjen etter å ha sonet utestengelsen for å ha testet positivt for kokain, som ble redusert til én måned. I midten av august kom nyheten om at Kyrgios hadde testet positivt for kokain under en dopingtest ved Mallorca Open den 22. juni. Kyrgios skrev en uttalelse der han tok fullt ansvar for dette og ba om unnskyldning til fans, familie, sponsorer og alle som står ham nær

I dag ble det kjent at Kyrgios aksepterte en utestengelse på én måned fra International Tennis Integrity Agency (ITIA), som allerede er sonet, noe som betyr at den 31 år gamle australske spilleren igjen er spilleberettiget.

Årsaken til den milde straffen er at ITIA aksepterte at han brukte kokain utenfor konkurransesammenheng. Kyrgios inntok kokainet på en nattklubb i Magaluf i de tidlige morgentimene 20. juni, før turneringen. Han kunne ha fått en utestengelse på tre måneder, men straffen ble redusert etter at han meldte seg på et behandlingsprogram.