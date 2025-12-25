Nick Kyrgios gir lovende oppdatering og håper at han får wildcard til Australian Open

HQ

Nick Kyrgios kommer til å skape tennisoverskrifter denne uken, når han deltar i Battle of the Sexes mot Aryna Sabalenka (søndag 28. desember). Men hans egen kamp for å komme tilbake til tenniseliten på herresiden kan komme kort tid etter, i Australian Open, hvor han håper på å få et wildcard.

Den 30 år gamle australieren har vunnet syv ATP-titler i single, og hans beste plassering i en Grand Slam-turnering var finalen i Wimbledon, der han tapte for Novak Djokovic i 2022. Siden den gang har en rekke skader ført til at han har falt til 673. plass i verden, og det har forpurret alle hans forsøk på å komme tilbake i løpet av 2025-sesongen.

Hans periode med beskyttet rangering har utløpt, så han trenger et wildcard for å spille Australian Open, sier turneringsdirektør Craig Tiley. Og avgjørelsen om å gi ham et wildcard vil kun bli tatt dersom Kyrgios bekrefter at han er i form til å spille i Melbourne (via Tennis365).

Kyrgios sa til australske Associated Press at han føler seg mye bedre. "Jeg vet ikke om jeg skal kalle det et mirakel eller noe, men det føles som om kneet mitt har blitt et par år yngre. Jeg var hos massøren og fysioterapeuten min i går kveld, og noe har virkelig forandret seg med kneet mitt. Det hovner ikke opp. Det føles ikke dårlig etter en økt."

Et wildcard til Australian Open ville hjulpet ham tilbake i tenniseliten. Det er bare hvis håndledds- og kneproblemene ikke kommer tilbake også...