Nick Kyrgios har testet positivt for kokain: «Jeg har begått en stor feil, og jeg tar det fulle ansvaret

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Nick Kyrgios er midlertidig suspendert etter å ha testet positivt for kokain. Den 31 år gamle australske spilleren avga en prøve under ATP 250 Mallorca Open 22. juni, og International Tennis Integrity Agency (ITIA) bekreftet at den inneholdt benzoylecgonin, et metabolitt av kokain.

Kyrgios har innrømmet den «enorme feilen», ba fansen om unnskyldning og anket ikke sanksjonen, mens han venter på den endelige varigheten av suspensjonen, som kan avhenge av om stoffet ble inntatt under konkurransen eller ikke, og som kan vare mellom tre og 12 måneder, eller kortere hvis Kyrgios går med på et rehabiliteringsprogram, slik The Guardian melder.

På Instagram skrev Kyrgios en uttalelse: «Jeg testet nylig positivt for kokain i en dopingtest på Mallorca. Jeg begikk en enorm feil, og jeg tar fullt ansvar for det.»

«Jeg ber om unnskyldning til fansen min, familien min, sponsorene mine og alle som står meg nær. Fremfor alt ber jeg om unnskyldning til barna som ser opp til meg. Jeg er klar over hvilket eksempel dette gir, og jeg er dypt skuffet over meg selv.

Kyrgios forklarer hvorfor han tyde til narkotika etter to vanskelige år

Kyrgios «ønsket ikke å komme med unnskyldninger», men ga litt bakgrunnsinformasjon om hvorfor han brukte narkotika, og sa at de to siste årene har vært preget av skader som har tatt «en enorm toll både fysisk og mentalt».

«Kroppen min har ikke klart å gjøre det hodet mitt forventer at den skal gjøre, og å innse at jeg nærmer meg slutten av karrieren har vært vanskeligere enn jeg noensinne hadde forestilt meg.»

«Jeg har alltid sagt at jeg ikke valgte tennis – tennis valgte meg. Men å gi slipp på noe som har vært hele mitt liv, er noe av det vanskeligste jeg noensinne har måttet takle. Til tider har jeg følt meg hjelpeløs og alene. Ingenting av dette unnskylder det jeg gjorde.»

Kyrgios ser på dette som gode nyheter, siden det er «en vekker», og de neste 28 dagene vil han trekke seg tilbake fra sosiale medier og det offentlige liv, og ber folk om å respektere hans privatliv og «viktigst av alt, min families privatliv. Jeg beklager. Jeg skal jobbe med dette og komme tilbake som en bedre person.