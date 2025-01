Nick Kyrgios' mareritt fortsetter: Han er tvilsom til Australian Open neste uke

HQ

Årets første Grand Slam-turnering er i ferd med å starte, og en av de lokale stjernene kommer kanskje ikke til å være med. Nick Kyrgios, 29 år gammel australsk tennisspiller, vendte tilbake til tennisbanen forrige uke i Brisbane International, både i single og double, sammen med sin bøddel i Wimbledon 2022-finalen, Novak Djokovic.

Men han forlot turneringen med smerter, og i dag har han kunngjort at han vil avlyse en oppvisningskamp mot Djokovic på torsdag, fordi en ultralydundersøkelse har avdekket en grad 1-stamme i magen.

Så, som et føre-var-tiltak, som sagt av Australian Open-direktør Carig Tiley (sitert på BBC), har Kyrgios bestemt seg for å spare krefter til Grand Slam, som begynner neste søndag. Forhåpentligvis kan han bli frisk, for Kyrgios har allerede gått glipp av halve 2023 og hele 2024-sesongen på grunn av en håndleddsskade som krevde flere operasjoner.