Nick Kyrgios sier at han "foraktet" Rafa Nadal og at hans handlinger "ga ham icks"

Rafa Nadal var en av de mest beundrede og respekterte tennisspillerne, og tennisverdenen sto ved hans føtter da han sent i fjor kunngjorde at han la opp, 38 år gammel og tynget av en lang historie med skader. Det var imidlertid ikke alle som likte spanjolen like godt, og en av dem er en av tennissportens mest egenrådige spillere: Nick Kyrgios.

Australieren har vært en av de største plageåndene mot Jannik Sinner siden dopingdommen ble kjent, men italieneren er ikke den eneste spilleren Kyrgios ikke kan fordra. Han hatet visstnok også Nadal, til og med for manerene hans: "Jeg pleide å hate og forakte ham så mye når jeg så ham gå rundt".

Kyrgios sa alt dette, og mye mer, i podcasten Nothing Major, som rapportert av Tennis 365. Han brukte i det minste hatet sitt til noe godt: motivasjon. "Han var en fyr som alltid motiverte meg", sa han, selv om Kyrgios bare slo Nadal tre ganger, mens Nadal slo ham seks ganger.

"Alle på akademiene våre hjemme beundret ham, de sa: 'han jobber så hardt, han er sånn og sånn'. Jeg tenkte: 'Jeg kan ikke fordra denne fyren'. Jeg ville vise folk at man kan ha det gøy og være avslappet og slå folk på den måten". Greit nok, forskjellige filosofier ... selv om det ser ut til at Kyrgios' irrasjonelle hat også inkluderte manerene hans, de små handlingene, nærmest ritualene, som han gjorde før han servet. De "ga ham visstnok "icks".