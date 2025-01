Nick Kyrgios tilbake på tennisbanen etter 18 måneder med skade

HQ

Nick Kyrgios, en 29 år gammel australsk tennisspiller, pådro seg en håndleddsskade under en treningsøkt i juni 2023, og rev av det scapholunate ligamentet. Han gikk deretter glipp av resten av sesongen og hele 2024, ettersom skaden krevde ytterligere rekonstruktiv kirurgi. Han kom tilbake 31. desember 2024, til Brisbane International (den første turneringen i 2025-sesongen), men tapte etter en lang kamp mot Giovanni Mpetshi Perricard.

Til tross for at han spilte foran sitt lokale publikum, klarte ikke Kyrgios å beseire Perricard. Det ble en utrolig krevende turnering, og de tre settene ble avgjort i tie breaks: 7-6 (7-2), 6-7 (4-7) og 7-6 (7-3). Da kampen var over, la han ikke skjul på smertene i håndleddet.

"Hvis jeg er i stand til å spille, så er jeg i stand til å spille. Men virkeligheten har på en måte slått inn for meg", sa Kyrgios, og refererte til Australian Open, som begynner neste uke. "Jeg tror jeg nesten trenger et mirakel, og jeg trenger at stjernene står på linje for at håndleddet mitt skal holde i en Grand Slam-turnering.

Kyrgios var imidlertid optimistisk, selv om kampen endte med et nederlag, var han sterk mot Perricard, som for øyeblikket er nummer 31 i ATP-tabellen. "Det var godt å kunne si at jeg fortsatt kan spille på et nivå mot noen som ham, som kommer fra sitt beste år i karrieren og bare blir bedre og bedre.

Kyrgios hadde sin høyeste rangering i karrieren på 13. plass i 2016. Han har vunnet syv singeltitler på ATP-touren og nådde Wimbledon-finalen i 2022, men tapte den for Novak Djokovic. Denne uken spilte Kyrgios double sammen med Nole, og de vant den første kampen, men tapte den andre.