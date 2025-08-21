Nick Kyrgios trekker seg fra US Open

HQ

Timer før trekningen av US Open-singler har vi et uttak: Nick Kyrgios vil ikke spille i New York, sannsynligvis på grunn av smerter i håndleddet, ettersom han aldri kom seg helt etter skaden.

Nick Kyrgios, den australske tennisspilleren som en gang nådde en topprangering som nummer 13 i verden i 2016, pådro seg en håndleddsskade under en treningsøkt i juni 2023, hvor han rev av det scapholunate ligamentet, og måtte gjennomgå en rekonstruktiv operasjon. Han kom tilbake på banen den siste dagen i 2024, og tapte for Perricard i Brisbane International, men har siden da ikke klart å komme i gang, og har trukket seg fra alle grus- og gressbaneturneringer, inkludert Roland Garros og Wimbledon.

Siden Miami Masters i mars har han kun spilt én doublekamp i Washington Open med Monfils, der han tapte, og nå har han også meldt at han går glipp av US Open. Det skulle bli hans første opptreden i US Open siden 2022, men 30-åringen må vente ett år til. Plassen hans vil bli fylt av en "heldig taper".

Kyrgios har skapt en del overskrifter i det siste, ikke for spillet sitt, men for ordene sine, da han nylig rakket ned på Rafa Nadal og sa at han foraktet ham, og nok en gang rakket ned på Jannik Sinner, selv om noen av fansen hans begynner å bli lei av holdningen hans.