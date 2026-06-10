Nick Kyrgios vinner sin første singelkamp siden mars 2025 og slår Moutet i Stuttgart Open

HQ

Nick Kyrgios beseiret Corentin Moutet 6-3, 6-4 i 32-delsfinalen i Stuttgart Open, et ATP 250-turnering på gress, noe som markerte en viktig milepæl: hans første seier i singel på 15 måneder. Den 31 år gamle australieren har slitt med en rekke skader i håndleddet og knærne, og har gjennomgått flere operasjoner, noe som holdt ham borte fra konkurranse det meste av 2023, 2024 og 2025, og førte til at han ikke var rangert på ATP-touren. I 2022 var han rangert så høyt som nr. 6 i verden og nådde finalen i Wimbledon.

Kyrgios' siste seier i singel var mot Mackie MacDonald i mars 2025, i Indian Wells (som i seg selv hadde vært hans første seier på nesten tre år). Kyrgios slo WTA-verdensener Aryna Sabalenka i desember i fjor, i en vennskapskamp kalt«Battle of the Sexes» som fikk kraftig motbør.

Kyrgios, kjent for sin spottende og ufiltrerte holdning, har ikke spilt siden januar i fjor. «Det var så mange ganger jeg tenkte: 'Hvorfor spiller jeg? Hva mer trenger jeg å gjøre?' Og jeg ser på dere, og det er derfor jeg spiller, så jeg blir her litt lenger», sa Kyrgios etter seieren.

Kyrgios møter neste gang den japanske spilleren Sho Shimabukuro på torsdag.