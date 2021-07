Nickelodeon All-Star Brawl tar kampen mot Super Smash Bros.

Ikke engang PlayStation klarte å ta opp kampen med Super Smash Bros.-spillenes glimrende kampsystem og utvalg av figurer med PlayStation All-Stars Battle Royale, men det stopper ikke Nickelodeon fra å prøve lykken.

IGN har fått æren av å avsløre at Ludosity og Fair Play Labs lager det som passende nok heter Nickelodeon All-Star Brawl. Som du sikkert forstår av både navnet og første avsnitt er dette veldig inspirert av Nintendo sin populære slåsseserie ved å samle en drøss av Nickelodeon sine kjente figurer til kamp. Som du kan se i traileren deres betyr dette at vi skal få se karakterer fra både Ren & Stimpy-, Rugrats-, SpongeBob SquarePants- og Teenage Mutant Ninja Turtles-universene denge løs på hverandre i 20 ulike arenaer basert på disse franchisene. Nærmere bestemt vet vi foreløpig at disse er spillbare:



Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles)



Leonardo (Teenage Mutant Ninja Turtles)



Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys)



Powdered Toast Man (Ren & Stimpy)



SpongeBob SquarePants (SpongeBob SquarePants)



Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants)



Patrick Star (SpongeBob SquarePants)



Oblina (Aaahh!!! Real Monsters)



Lucy Loud (The Loud House)



Lincoln Loud (The Loud House)



Helga (Hey Arnold!)



Reptar (Rugrats)



Zim (Invader Zim)



Danny Phantom (Danny Phantom)



Noe av det som skiller dette spillet fra resten er at karakterene kan lære seg nye angrep, så det skal bli interessant å lære mer om hvordan dette fungerer de neste månedene før Nickelodeon All-Star Brawl slippes til høsten.