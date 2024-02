Nickelodeon har bestilt en oppfølgerserie til Fairly OddParents i 20 episoder.

HQ

Millennials overalt vil bli overlykkelige over å høre at Nickelodeon har bestilt en oppfølgerserie til A Fairly OddParents.

Serien, som har fått tittelen A New Wish, vil bestå av 20 episoder, og Susanne Blakeslee og Daran Norris, som opprinnelig spilte Wanda og Cosmo, kommer tilbake. Serien skal ha premiere på Nickelodeon til våren og kommer på Netflix internasjonalt på et senere tidspunkt.

I serien debuterer en ny hovedrolleinnehaver, Hazel Wells, som får stemme av Ashleigh Crystal Hairston.

Den offisielle beskrivelsen av serien lyder slik: "I 'Fairly OddParents: A New Wish" har ti år gamle Hazel Wells nettopp flyttet til storbyen Dimmadelphia på grunn av farens nye jobb. I tillegg til at hun er i et ukjent miljø, er det første gang hun er uten broren Antony, som nettopp har dratt på college, noe som gjør henne ensom og usikker på seg selv. Alt dette endrer seg når naboene med rosa og grønt hår avslører at de ikke er noen vanlige naboer - de er Cosmo og Wanda, fe-gudforeldre! Og de kommer ut av pensjonisttilværelsen for å oppfylle alle ønskene til Hazel."

