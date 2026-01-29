Nicki Minaj viser frem gullkortvisum og erklærer seg som Trumps "største fan"

HQ

Nicki Minaj erklærte seg offentlig som Donald Trumps "number one fan" under en opptreden med den amerikanske presidenten i Washington, DC, der hun også viste frem et nylig utstedt Trump "gold card"-visum. Den Trinidad og Tobago-fødte rapperen var sammen med Trump på scenen under et arrangement i finansdepartementet der hun promoterte spesielle fondskontoer for barn, og sa at kritikken mot hennes støtte bare styrket hennes støtte.

Minaj la senere ut bilder av gullkortet (et program for raskere opphold i USA som ble innført i desember) og sa at hun var i ferd med å fullføre papirarbeidet for å få statsborgerskap. Ordningen gir velstående søkere oppholdstillatelse i USA og en vei til statsborgerskap i bytte mot en betaling på 1 million dollar pluss et behandlingsgebyr. Programmet har fått kritikk for å ha blitt lansert samtidig med strengere immigrasjonsmyndigheter og pågående protester knyttet til nylige hendelser med dødelig utfall der immigrasjonsagenter har vært involvert (blant annet drapet på Alex Pretti).

Rapperen har tidligere kritisert Trump-epokens innvandringspolitikk og har fortalt om hvordan hun kom til USA som barn. Til tross for denne historien roste hun Trumps lederskap på arrangementet og sa at hun ikke ville tillate motstandere å "mobbe" ham. Opptredenen kommer samtidig som innvandringspolitikken fortsatt er et brennpunkt i amerikansk politikk og offentlig debatt...