Nicktoons & The Dice of Destiny avslørt på Summer Game Fest

HQ

Som en del av den pågående Summer Game Fest showcase, dukket utvikleren GameMill Entertainment opp for å avsløre en ny action-RPG som bruker mange Nickelodeon-figurer.

Spillet, som går under navnet Nicktoons & The Dice of Destiny, samler mange Nickelodeon-helter i et top-down-eventyr med fantasy-elementer og kamp i sanntid. Vi kan forvente opptredener fra SpongeBob SquarePants (er dette det lekkede spillet fra tidligere?) og mer, og spillingen sies å være for alle aldre.

Sjekk ut spillets trailer og beskrivelse nedenfor. Det lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch i høst.

"Nicktoons & The Dice of Destiny er en livlig, universomspennende mashup som bringer ikoniske Nickelodeon-helter inn i en verden av fantasy-stil troper og RPG-action i sanntid. Kast terningene og kast deg ut i et vilt, actionfylt eventyr med SvampeBob og flere Nickelodeon-figurer! Gjør deg klar for episke kamper, dynamiske miljøer og gjenkjennelige karakterøyeblikk, alt sammen med en engasjerende spillopplevelse for spillere i alle aldre."