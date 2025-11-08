Nicktoons & The Dice of Destiny setter datoen for lanseringen av Nintendo Switch 2

HQ

Gode nyheter, Nintendo Switch 2 brukere. Et annet nylig spill som debuterte uten en Switch 2 -utgave, kommer snart til hybridetterfølgersystemet. Etter tidligere å ha lansert på nesten alle plattformer, vil GameMill Entertainment bringe Nicktoons & The Dice of Destiny til Switch 2, dagen etter at Metroid Prime 4: Beyond ankommer.

Jepp, 5. desember vil du kunne sjekke ut det familievennlige fantasy action-RPG. Det vil kjøre på 1240p på plattformen og med 60 fps, og det vil tilby forbedret belysning, partikkeleffekter, anti-aliasing og mer. De som eide den originale Switch -versjonen av spillet, vil også være glade for å vite at Switch 2 -utgaven vil være tilgjengelig som en gratis ytelsesoppdatering, noe som betyr at det ikke trenger å påløpe ekstra kostnader for å få de ekstra fordelene.

Den eneste haken som er verdt å vite for Switch 2 -utgaven er at den vil debutere fysisk og digitalt som en Game-Key Card, noe som betyr at alt ikke vil bli lagret på en fysisk kassett. Med alt dette i tankene, sjekk ut Switch 2 utgave trailer nedenfor.