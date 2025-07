Nico Hulkenberg gratuleres av F1-førerne etter sin første pallplass på 15 år

HQ

Den britiske Grand Prix på Silverstone forrige helg hadde en stor hovedperson. Og jeg snakker ikke om McLaren-førerne Lando Norris eller Oscar Piastri, og heller ikke Max Verstappen, som hadde en snurr som skjøv ham ut av pallen. Jeg snakker om veteranen Nico Hülkenberg, som etter 242 løp og 239 starter siden 2010 endelig fikk sin første pallplass.

Hülkenberg, som for tiden kjører for F1-teamet Kick Sauber, startet på P19 og endte på tredjeplass, en mesterklasse som viser hvor mye Sauber har forbedret seg etter at de introduserte en oppgraderingspakke forrige måned: Hulkenberg kjørte seg opp fra P16 til femteplass i Spania, fra P13 til åttendeplass i Canada og fra P20 til niendeplass i Østerrike.

Dette er også Saubers første pallplassering siden 2012, da Kamui Kobayashi ble nummer tre i Japan. Dermed var stemningen festlig og emosjonell hos Sauber, og teamsjef Jonathan Wheatley beskrev det som "den mest forsinkede pallplassen i F1-historien".

Nico selv var "ekstatisk", roste teamets innsats og tilskrev suksessen til værforholdene. "Jeg tror at hvis det hadde vært et tørt løp, ville dagen ha sett veldig annerledes ut for oss, men vi fikk mest mulig ut av forholdene og tok alle muligheter".

I mellomtiden gratulerte alle F1-førerne Nico med tredjeplassen, inkludert hovedforfølgeren Lewis Hamilton, som var skuffet over at han ble holdt i sjakk gjennom det meste av løpet (via F1.com). En av førerne som roste ham mest, var Carlos Sainz, tidligere teamkamerat hos Renault i 2018: "For meg var det faktum at folk fortsatte å forbanne ham, det faktum at han ikke hadde noen pallplasser, for meg var det helt irrelevant. For meg har han alltid vært blant de fem beste førerne hver gang han har vært i F1, hans nivå av talent og løpsgjennomføring er utrolig."

Oscar Piastri, som endte på andreplass, sa at Nicos resultat "var dagens høydepunkt", selv om han var skuffet over andreplassen bak Lando Norris etter en ti sekunders straff, og Max Verstappen sa at "løpet var ikke så morsomt for meg, men det var hyggelig å se Nico ta sin første pallplass og jeg er sikker på at han kommer til å feire i kveld".

I løpet av sine 15 år i Formel 1 har Nico Hülkenberg også kjørt for Williams, Force India, Renault, Racing Point og Haas. Han deltok også i 2015-utgaven av 24-timersløpet på Le Mans, der han vant utholdenhetsløpet sammen med Nick Tandy og Earl Bamber.