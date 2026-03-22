Nico O'Reilly gir Manchester City seieren i EFL Cup mot Arsenal

Manchester City har beseiret Arsenal og sikret seg sin femte EFL Cup. Nico O'Reilly scoret to ganger på fire minutter i andre omgang og bidro til at Manchester City tok sin første tittel på to år, siden forrige Premier League-tittel i 2023/24.

Dette gjør Manchester City til det nest mest meritterte laget i ligacupen, bak Liverpool, med ni seire, og bemerkelsesverdig nok kun én tapt finale, i 1974. Arsenal må vente lenger på Carabao Cup: deres to eneste seire kom i 1987 og 1993.

Nå er det store spørsmålet: Vil denne seieren fungere som ekstra motivasjon for Guardiola og hans menn til å snu ligaen? Arsenal leder Premier League med ni poengs forsprang på Manchester City, med én kamp i hånden. Manchester City kan redusere avstanden til seks poeng på lik linje... og om bare én måned, 19. april, skal Manchester City duellere med Arsenal på Etihad.

Tror du Manchester City kan vinne Premier League også ved sesongslutt?