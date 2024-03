Nicolas Cage er i forhandlinger om å spille hovedrollen i en "Spider-Man Noir"-serie

HQ

I et nylig intervju med Collider avslørte Nicolas Cage at han er i samtaler om å spille hovedrollen i en "Spider-Man Noir"-serie. Cage lagde stemme til hovedpersonen i Spider-Man: Into the Spider-Verse fra 2018 og diskuterer angivelig å gjenta rollen i serien.

"Vel, jeg kan si at vi har snakket sammen", sier han. "Det er ingen hemmelighet at jeg elsker rollen. Jeg synes karakteren er en slags mash up. Jeg kan kombinere mine favorittskuespillere fra gullalderen, som Robinson, Cagney og Bogart, med en rollefigur som jeg antar at mange anser som Stan Lees mesterverk.

"Jeg ser på det som et slags forsøk på en popkunst-mashup av en slags [jungiansk] Lichtenstein med Bogart og Cagney, men ingenting er endelig ennå. Det er bare en samtale."

Spider-Man Noir er en alternativ versjon av Spider-Man som utspiller seg i en dyster noir-versjon av New York på 1930-tallet. I motsetning til Spider-Man, som de fleste av oss har vokst opp med, er denne versjonen av figuren en hardkokt detektiv som løser forbrytelser.