Nicolas Cage i hovedrollen i den bibelske skrekkfilmen The Carpenter's Son

Nicolas Cage har spilt utallige roller opp gjennom årene, men snart skal han utfolde sine talenter i den bibelske skrekkfilmen The Carpenter's Son. Filmen dreier seg om en beskytter, Cages Carpenter, som får i oppgave å beskytte en gutt som besitter enorme krefter, med det forbehold at gutten gjør opprør mot denne beskyttelsen og begynner å bruke evnene sine til å utløse grusomme hendelser.

Filmen blir sett på som en forskrudd nyfortolkning av Jesu barndom, ettersom den utspiller seg i det romerske Egypt og er inspirert av Thomasevangeliet. Mens Cage opptrer som Carpenter, spiller Noah Jupe rollen som gutten, mens FKA Twigs tar på seg rollen som guttens mor.

Vi vet ennå ikke den endelige utgivelsesdatoen for The Carpenter's Son, men den ferske teasertraileren bekrefter at filmen kommer en gang i "Fall 2025 AD", altså i løpet av de neste månedene. For å få en forsmak på hva den vil by på, kan du se det første glimtet av filmen nedenfor.