Nicolas Cage møter djevelen i den bibelske skrekkfilmen The Carpenter's Son
Hva om historien om Jesus ble gjenskapt som en gotisk skrekkfilm?
Historien om Jesus ville aldri fungert som skrekkfilm ... eller ville den det? Hold ølen min, sier Lotfy Nathan, som med The Carpenter's Son har klart å veve sammen noe dristig og unikt - med ingen ringere enn Nicolas Cage i rollen som Josef.
Denne første traileren gir oss et glimt av mørket og galskapen som venter, og Nathan selv har latt seg inspirere av Thomasevangeliet - en apokryf tekst som skildrer Jesu barndom i alternative versjoner utover de kanoniske evangeliene.
Resultatet ser ut til å bli en herlig forvridd, men skarp sjangerfusjon der religion møter gotisk, overnaturlig skrekk. Forvent merkelige hendelser, skyggefulle skikkelser, dype åndelige spørsmål og - selvfølgelig - Satan selv i egen person. Filmen har amerikansk kinopremiere 14. november 2025, og ikke overraskende har den allerede utløst kontroverser blant troende. Men som med så mange historier i skrekksjangeren, er det ofte de mest provoserende ideene som henger igjen lengst.
Alt tyder på at The Carpenter's Son kommer til å bli et stort samtaleemne, særlig i kristne kretser. Og så lenge skuespillerne - med Cage i spissen - kan levere den samme intensiteten som traileren antyder, kan dette bli noe helt spesielt. Se traileren nedenfor.