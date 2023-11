Nicolas Cage om å bli et meme: "Frustrerende"

HQ

Gjennom sine overdrevne ansiktsuttrykk ble Nicolas Cage raskt en populær kilde til mange kjente memes. Con Air, Face/Off og Vampire's Kiss er bare noen av filmene som ble grunnlaget for noen av internetts mest varige og gjenkjennelige memes, og skuespilleren selv syntes ikke det var spesielt morsomt. Nei, han var rett og slett frustrert over situasjonen, noe han nå deler i et intervju med The Guardian hvor han sier dette:

"Jeg var kanskje den første skuespilleren som gjennomgikk en slags meme-ifisering. En person hadde plukket ut alle disse forskjellige filmene der jeg hadde sammenbrudd, men uten å ta hensyn til hvordan karakteren kom dit. Jeg ble frustrert fordi jeg ikke visste hva folk tok med seg fra filmene utover det."

Cage sier at han etter hvert aksepterte situasjonen, men at det var en utmattende prosess å håndtere den nye formen for berømmelse.

"Jeg forsto ikke hvordan jeg skulle håndtere det som skjedde. Jeg begynte å spille fordi jeg ble mer berørt av film enn av noen annen kunstform. Jeg begynte ikke med film for å bli en meme. Det var noe nytt. Jeg ble venn med det, men det var en omveltning."

Sympatiserer du med Cage? Og hva ville du synes om å bli en populær meme?