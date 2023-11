Nicolas Cage om sin cameo i The Flash: "Det var ikke det jeg ble bedt om å gjøre på settet"

HQ

The Flash endte opp med å bli den neste i rekken av katastrofer for DC Extended Universe. Men selv om den hadde sine problemer fikk Nicolas Cage endelig spille Superman i en storfilm, etter at hans Superman-rolle ble lagt ned for flere tiår siden. Likevel var den berømte skuespillerens opptreden en merkelig og CGI-tung en, og i et nylig intervju med Wired kom Cage inn på om han tror at kunstig intelligens ble brukt i skapelsen av scenen.

"Jeg sier ikke at de brukte kunstig intelligens i Superman-scenen. Kanskje de gjorde det. Men jeg vet ikke. Kanskje det bare var CGI, men uansett hva det var, var det ikke det jeg gjorde på settet. Selv om jeg elsker [regissøren] Andy [Muschietti] og [søsteren og filmprodusenten] Barbara [Muschietti] - og jeg synes de er fantastiske - er det likevel ikke det jeg fikk beskjed om å gjøre på settet."

Hva synes du om Cages cameo i The Flash? Tror du den ble skapt av CGI eller AI?