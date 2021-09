Nicolas Cage sier han aldri vil slutte som filmskuespiller

HQ

Nicolas Cage har hatt så mange middelmådige roller at han nærmest har blitt en kultstjerne av nettopp den grunnen. Dessuten har han samlet et lojalt følge av fans som elsker hans harde arbeid og vilje til å ta på seg praktisk talt alle slags roller.

Nettopp den energien kan man stadig merke på Cage, for selv om han er 57 år har han ingen planer om å slutte som filmskuespiller. I et intervju med Entertainment Weekly sier skuespilleren at hans dedikasjon til faget fortsatt holder.

"That can't happen. To do what I do in cinema has been like a guardian angel for me, and I need it. I'm healthier when I'm working, I need a positive place to express my life experience, and filmmaking has given me that. So I'm never going to retire. Where are we now, 117 movies?"

