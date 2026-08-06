Nicolas Cage skal spille John « Madden i biografifilmen på Prime Video

Det finnes mange kjente og elskede amerikanske idrettspersonligheter innen et bredt spekter av idretter, men det er bare én person som, både som spiller, trener og sportskommentator, er kjent over hele verden: John Madden. Madden, en ekte legende i sitt eget land og en kjent figur fra NFL-videospillserien – som selv i dag, etter hans død i 2021, fortsatt er den bestselgende serien i USA – vil for alltid være knyttet til idrettshistorien i sitt land, og nå ønsker Amazon MGM Studios å vise oss den mest intime og personlige siden av denne skikkelsen.

«Madden, en biografisk film som kommer eksklusivt på Prime Video 18. november, vil fortelle historien ikke bare om hans profesjonelle suksesser, men også om vennskapet med den kjente NFL-treneren Al Davis og forholdet til familien. Og til å spille John Madden har de hentet inn ingen ringere enn Nicolas Cage, som også presenterer filmen i en trailer som kunngjør utgivelsesdatoen, som du kan se nedenfor.

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Å ja, og Al Davis spilles av Christian Bale, så rollebesetningen er allerede i toppklasse. Skal du se « Madden når den har premiere 18. november?