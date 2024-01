Nicolas Cage skjønner ikke hvorfor Disney aldri ville lage National Treasure 3

HQ

Til tross for det absurde manuset kan man ikke nekte for sjarmen til de to National Treasure-filmene. Den alltid like karismatiske Nicolas Cage sørget for en herlig Indiana Jones-inspirert skattejakt på ekte popcorn-vis, og å dømme etter kinoinntektene var vi mange som likte eventyrene.

Til sammen spilte de to filmene inn mer enn 800 millioner dollar på kino, så det kan virke rart at vi aldri fikk et tredje kapittel. Et spørsmål som Nicolas Cage også har stilt seg selv, og som han tok opp i et nylig intervju med Deadline der han sa :

"Jeg mener, jeg liker dem også, og jeg synes Jon Turteltaub har laget et par klassiske filmer for hele familien. Jeg er fortsatt forundret over at Disney ikke har ønsket å lage en tredje film. Jeg synes filmene ga publikum mye glede, og det er absolutt interessant med historien, og jeg synes alt dette er verdifull filmskaping."

Liker du National Treasure-filmene, og kunne du tenke deg å se en tredje film med Cage i hovedrollen igjen?