Nicolas Cage spiller et galskapens geni i den kommende Gunslingers

Nicolas Cage er en veldig interessant skuespiller for tiden, ettersom han på en eller annen måte klarer å dukke opp i ganske store kinofilmer som Renfield, Longlegs, og The Unbearable Weight of Massive Talent, og deretter også en rekke filmer rett til on-demand, som den kommende Gunslingers.

I denne filmen fra Lionsgate spiller Cage rollen som et galninggeni som havner i alle skyteepisoder etter at den mest ettersøkte mannen i USA dukker opp i en liten by i Kentucky og begynner å skape kaos. Filmen skildrer hvordan denne forbryteren og hans gjeng ønsker å ta hevn, og hvordan byens innbyggere og den lokale sheriffen går sammen for å holde denne svermen av lovløse unna.

Gunslingers vil få en kinovisning, men tilsynelatende ganske begrenset, ettersom den også vil debutere direkte på digitale tjenester og on-demand-tjenester ved premieren 11. april. Du kan se filmens trailer nedenfor, som inkluderer Cage som leverer en veldig uvanlig aksent, samt dens offisielle synopsis.

"Når den mest ettersøkte mannen i Amerika dukker opp i en liten by i Kentucky, følger snart hans voldelige fortid - og en blodtørstig mobb som søker hevn og en konges løsepenger - etter. Mens brødre står mot hverandre og kuler river byen i filler, får denne lynraske revolvermannen fiendene sine til å betale den ultimate prisen for grådigheten sin. Oscar-vinneren Nicolas Cage, Stephen Dorff og Heather Graham spiller hovedrollene i en actionfylt westernthriller om sann rettferdighet i det ville vesten."