Nicolas Cage svinger seg rundt i New Yorks gater i den nye Spider-Noir traileren

En måned før lanseringen på Amazon Prime Video har vi fått hele traileren til den kommende serien Spider-Noir, der Nicolas Cage gjentar rollen som Ben Reilly, en rollefigur han spilte i Spider-Man: Into the Spider-Verse fra 2018. I stedet for å vende tilbake til den animerte verdenen, er Reilly tilbake i live-action-form, og holder New Yorks kriminalitetsherjede gater så trygge han kan.

Når en sangerinnes venn forsvinner, snubler Reilly inn i en sak som er langt større enn han først hadde forestilt seg. I møte med noen av de farligste forbryterne i New York må han stole på sine forbedrede Spidey-sanser, styrke, spindelvevsslynger og mye mer for å komme ut på den andre siden av denne dristige saken. Spideys skurkegalleri er ute i full styrke, med Sandman, Silvermane, Tombstone og Megawatt avslørt så langt.

Spider-Noir blir med Amazon Prime Video den 27. mai, med åtte episoder i sin debutsesong. Det antas at hvis denne debuten går bra, vil Amazon og Sony planlegge flere spin-off-serier i denne stilen i fremtiden. Kanskje dette er veien å gå med Spider-Man, etter at det å lage en mengde skurkefilmer ikke fungerte i Sonys favør.