Nicolas Cage takket ja til roller i B-filmer for å betale boliggjelden sin

Det har vært mange nyheter og spekulasjoner om Nicolas Cage og årsaken bak hans engasjement i utallige B-filmer gjennom årene. Folk har hevdet at han ikke lenger bryr seg eller rett og slett har mistet grepet. Påstander han nå en gang for alle velger å legge lokk på i et intervju med CBS News der han snakker om krakket i boligmarkedet som resulterte i at han ble alvorlig forgjeldet, penger han nå har klart å betale tilbake.

"Jeg overinvesterte i eiendom. Eiendomsmarkedet krasjet, og jeg kom meg ikke ut i tide. Jeg betalte alt tilbake, men det var omtrent 6 millioner dollar. Jeg gikk aldri konkurs."

"Arbeidet var alltid min skytsengel. Det var kanskje ikke blue chip, men det var fortsatt arbeid. Selv om filmen til slutt er elendig, vet de at jeg ikke ringer den inn, at jeg bryr meg hver gang."

Han har også nevnt for GQ at det var vanskeligst da han dukket opp i fire filmer i året, at han måtte finne noe av substans i dem å gripe tak i for å gi sitt beste.

"Da jeg gjorde fire filmer i året, rygg mot rygg mot rygg, måtte jeg fortsatt finne noe i dem for å kunne gi alt jeg kunne,"

"De fungerte ikke, alle sammen. Noen av dem var fantastiske, som Mandy, men noen av dem fungerte ikke. Men jeg ringte aldri inn. Så hvis det var en misforståelse, var det det. At jeg bare gjorde det og ikke brydde meg. Jeg brydde meg."

