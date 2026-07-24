Nicolás Otamendi trekker seg fra det argentinske landslaget

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Nicolás Otamendi, en av de mest erfarne spillerne på det argentinske landslaget, har kunngjort at han trekker seg fra landslaget etter tapet mot Spania i VM-finalen. I en video på Instagram bekreftet den 38 år gamle midtstopperen at han hadde planlagt å trekke seg etter VM.

«Skjebnen bestemte at min siste kamp skulle bli en VM-finale. Det ble ikke det resultatet vi ønsket, men jeg trekker meg tilbake med hevet hode fordi denne gruppen kjempet helt til siste sekund. Jeg tar farvel med ro i sjelen, vel vitende om at jeg ga alt.»

Otamendi har spilt for Argentina siden 2009, spilte Otamendi for Argentina i VM i 2010, 2018, 2022 og 2026, samt i Copa América-utgavene i 2015, 2016, 2019, 2021 og 2024. Totalt har han 139 landskamper for Argentina, som endte med et tap i VM-finalen, men han vant ett VM og Copa América 2021.

På klubbnivå har han spilt for Porto, Valencia, Manchester City, Benfica og kom til River Plate i mai.